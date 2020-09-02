Мэрия разрешила построить 21-этажную гостиницу возле автовокзала «Центральный»

Власти Рязани разрешили отклониться от предельных параметров строительства на земельном участке, по 1-му Мервинскому проезду, чтобы построить 21-этажную гостиницу. Соответствующее постановление опубликовано 2 сентября.

Напомним, рядом с автовокзалом «Центральный» должна появиться высотная гостиница. По словам уполномоченного застройщиком инженера-строителя Сергея Котусова, под зданием планируется подземная парковка, а рядом со зданием – крытая наземная (читать подробнее).

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