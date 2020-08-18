Рядом с автовокзалом на Московском шоссе построят 21-этажную гостиницу

Рядом с автовокзалом «Центральный» на Московском шоссе власти Рязани хотят построить 21-этажную гостиницу.

17 августа состоялись публичные слушания для обсуждения вопроса по использованию земельного участка.

По словам уполномоченного застройщиком инженера-строителя Сергея Котусова, под зданием планируется подземная парковка, а рядом со зданием – крытая наземная.

В настоящее время проект находится в стадии подготовки, стоимость строительства составит около 800 млн рублей. В эту саму также войдут: благоустройство зеленой зоны и новые проезды к соседним жилым домам.

«Планируют открыть 21-этажный отель к началу 2023 года», - сообщает «ВР».

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