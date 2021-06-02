Вштырило… Известный шоумен Игорь Крысанов снялся в военном фильме

Игорь Крысанов.

1 июня на территории филиала городской больницы №4 в поселке Солотча прошли съемки документально-художественного фильма о Великой Отечественной войне «Дорога домой».

Лента рассказывает о судьбе рязанского парня Арсения Благонравова, который в 1941 году окончил школу и был призван в Красную Армию. В действующей армии он провел три года: воевал на Северо-Западном и Карельском фронтах, лечился в госпитале, учился на офицера… Его судьба загадочна и трагична. Фильм совместно снимают издательство «Пресса» и рязанская «Комсомольская правда» при поддержке правительства Рязанской области.

На территории солотчинской больницы авторы воссоздали атмосферу тылового госпиталя, где после ранения лечился Арсений Благонравов. Роль начальника госпиталя исполнил известный шоумен, создатель «Черного кота» Игорь Крысанов.

Идет съемочный процесс.

Его монолог в едком дыме папирос получился настолько трогательным, что после одного из дублей вся съемочная группа зааплодировала.

- В какой-то момент я почувствовал, что заброшенное помещение стало жить. Это и впрямь палата госпиталя. Не объем воздуха, ограниченного стенами, а люди, судьбы…, - отметил Игорь Крысанов. - Не скрываю. Вштырило…

Ранее в этом году съемочная группа представила официальный трейлер фильма.

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