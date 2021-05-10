Кадр со съемочной площадки.

В Рязани продолжаются съемки документально-художественного фильма о войне «Дорога домой». Над лентой совместно работают издательство «Пресса» и «Комсомольская правда – Рязань» (при поддержке регионального правительства).

В канун Дня Победы авторский коллектив представил новую версию трейлера. В небольшом фрагменте режиссер Дмитрий Просуков погружает нас в атмосферу блиндажа только что отбитого красноармейцами у немцев. Под минометным огнем связисты Красной Армии пытаются скоординировать действия наступающих сил, но один из осколков перебивает антенну… Рядовой Арсений Благонравов, которого играет Вячеслав Журавлев, выбегает под мины, чтобы восстановить связь!

Премьера фильма намечена на этот год.