ДТП с грузовиком и ВАЗ в Рязанской области унесло жизнь человека

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Два подряд смертельных ДТП случилось в Ряжском районе 2 июня. В одном из них примерно в полдень погиб мотоциклист из Якутии, другое произошло через два часа.

Жертвой аварии стал 71-летний местный житель. На своем ВАЗ-2112 он, не уступив дорогу, столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ под управлением 61-летнего водителя из Тамбовской области.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего в пяти ДТП с пострадавшими за минувшие сутки два человека погибли и четверо получили различные травмы.