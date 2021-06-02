На рязанской трассе погиб мотоциклист из Якутии

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1 июня в Ряжском районе разбился мотоциклист. Фатальным для 45-летнего жителя Якутии стало столкновение с ВАЗ-2115.

По данным полиции, трагедия случилась примерно в полдень на 115 км трассы «Рязань – Ряжск». По предварительной информации, причина в том, что лишенный прав мужчина на мотоцикле Racer не уступил дорогу. Легковым автомобилем управлял 58-летний житель Рязанской области.

«В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался. По факту ДТП проводится проверка», - сообщили в УМВД по Рязанской области.