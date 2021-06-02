В шести районах Рязанской области 2 июня отключат электричество. Фото: Виктор Гусейнов

2 июня в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- деревня Бариново — с 08:00 до 17:00;

- деревня Железницы — с 09:00 до 17:00;

- село Вакино, село Ивашково, село Федякино — с 10:00 до 16:00;

- деревня Иванчино, село Кузьминское, село Новоселки — с 10:00 до 13:00.

Сапожковский район:

- село Канино — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- поселок Павловка, деревня Черняевка, поселок Шефский, село Отрада, деревня Песочня — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи, село Шумашь, поселок Варские, село Поляны, село Агро-Пустынь, село Заокское, село Коростово — с 10:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- село Бусаево, поселок Голованово, деревня Федино — с 11:00 до 17:00;

- деревня Большое Дарьино, деревня Егорово, деревня Екшур, деревня Ершовские Выселки, деревня Кузино, деревня Макеево, деревня Малое Дарьино, деревня Первушкино, деревня Сергеево, деревня Тамышево — с 13:00 до 14:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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