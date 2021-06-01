За коррупционные нарушения в рязанском минсоцзащиты наказали шесть человек

Прокуратура Рязанской области провела проверку в министерстве труда и социальной защиты населения. Несмотря на ее плановый характер, вскрылись нарушения требований антикоррупционного законодательства.

Например, некоторые гражданские служащие представили неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и счетах своих супругов за 2019 год. Еще министерство «не принимало достаточных мер» для предотвращения или урегулирования конфликта интересов при предоставлении служебного жилья.

В результате министр Валерий Емец получил представление об устранении нарушений:

«По результатам его рассмотрения 6 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в прокуратуре.

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