Правительство Рязанской области: Вспышки коронавируса в регионе нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной и подконтрольной. Об этом «КП»-Рязань» сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

«Специалисты каждый день мониторят показатели, характеризующие развитие эпидпроцесса. За все время наблюдений показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов не превышали среднеобластного значения, а вспышечная заболеваемость не регистрировалась», — заверили в правительстве.

По данным чиновников, в настоящее время отмечается «увеличение темпа прироста заболеваемости в Сараевском районе при сохранении стабильных оценочных показателей». Среди детей зарегистрированы бессимптомные случаи заболевания COVID-19, которые выявили при обследовании их как контактных. Ситуация находится на контроле специалистов регионального Роспотребнадзора.

Ранее главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров сообщил о новой вспышке коронавируса. По его словам, местные медики наблюдают «резкий подъем заболеваемости» (читать подробнее).

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