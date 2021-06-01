Правительство Рязанской области: Вспышки коронавируса в регионе нет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязанской области ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной и подконтрольной. Об этом «КП»-Рязань» сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
«Специалисты каждый день мониторят показатели, характеризующие развитие эпидпроцесса. За все время наблюдений показатели заболеваемости жителей Сараевского и Скопинского районов не превышали среднеобластного значения, а вспышечная заболеваемость не регистрировалась», — заверили в правительстве.
По данным чиновников, в настоящее время отмечается «увеличение темпа прироста заболеваемости в Сараевском районе при сохранении стабильных оценочных показателей». Среди детей зарегистрированы бессимптомные случаи заболевания COVID-19, которые выявили при обследовании их как контактных. Ситуация находится на контроле специалистов регионального Роспотребнадзора.
Ранее главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров сообщил о новой вспышке коронавируса. По его словам, местные медики наблюдают «резкий подъем заболеваемости» (читать подробнее).
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