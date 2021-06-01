Главврач Сараевской МРБ сообщил о новой вспышке коронавируса

В Рязанской области главный врач Сараевской межрайонной больницы Павел Шейдоров сообщил о новой вспышке коронавируса. По его словам, местные медики наблюдают «резкий подъем заболеваемости».

«Где-то с конца и весь май очень много больных коронавирусом. Больные тяжелые. Мы ежедневно направляем этих тяжелых больных для госпитализации в город Рязань. Осложняется обстановка тем, что начали болеть наши дети. Такого всплеска заболеваемости среди детей у нас еще не было», - заявил Павел Анатольевич.

Специалист заметил, что бороться с распространением инфекции можно, только соблюдая санитарные нормы, в том числе масочный режим, и участвуя в вакцинации.