В квартирах для детей-сирот в Рязани вновь выявили недочеты.
Мэр Рязани Елена Сорокина вновь посетила две квартиры, которые в ближайшее время город передаст детям-сиротам. Находятся они на улицах Магистральная и Карла Маркса.
Мэр Елена Сорокина поручила подрядчикам исправить все замечания перед сдачей жилья.
Так в квартире на Магистральной, дом №20 глава администрации сделала замечания по ремонту. По словам Сорокиной, перед сдачей жилья необходимо отреставрировать ванную и заменить дверной звонок.
Квартиры проходят процедуру оформления в муниципальную собственность.
В квартире дома №1/6 на Карла Маркса подрядчику поручили смонтировать светильники в ванной, а также оперативно убрать строительный мусор из помещений.
В целом в обеих квартирах рабочие сделали косметический ремонт, установили новые окна, двери, сантехнику и кухонные плиты.
Дома расположены в шаговой доступности от остановок.
Дома, в которых находятся квартиры для детей-сирот, расположены в шаговой доступности от остановок и магазинов, в микрорайонах есть все объекты инфраструктуры. А дом на Карла Маркса находится даже в уютной зеленой зоне.
Скоро в этой квартире появится новый жилец.
Ранее мелкие недочеты власти выявили в квартирах на улице Энгельса и на улице Керамзавода (читать подробнее).
Уютная кухня.
Перед сдачей жилья необходимо отреставрировать ванную.
В целом в обеих квартирах рабочие сделали косметический ремонт.
Рядом с домом есть магазин.
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