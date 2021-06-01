В квартирах для детей-сирот в Рязани вновь выявили недочеты.

Мэр Рязани Елена Сорокина вновь посетила две квартиры, которые в ближайшее время город передаст детям-сиротам. Находятся они на улицах Магистральная и Карла Маркса.

Мэр Елена Сорокина поручила подрядчикам исправить все замечания перед сдачей жилья.

Так в квартире на Магистральной, дом №20 глава администрации сделала замечания по ремонту. По словам Сорокиной, перед сдачей жилья необходимо отреставрировать ванную и заменить дверной звонок.

Квартиры проходят процедуру оформления в муниципальную собственность.

В квартире дома №1/6 на Карла Маркса подрядчику поручили смонтировать светильники в ванной, а также оперативно убрать строительный мусор из помещений.

В целом в обеих квартирах рабочие сделали косметический ремонт, установили новые окна, двери, сантехнику и кухонные плиты.

Дома расположены в шаговой доступности от остановок.

Дома, в которых находятся квартиры для детей-сирот, расположены в шаговой доступности от остановок и магазинов, в микрорайонах есть все объекты инфраструктуры. А дом на Карла Маркса находится даже в уютной зеленой зоне.

Скоро в этой квартире появится новый жилец.

Ранее мелкие недочеты власти выявили в квартирах на улице Энгельса и на улице Керамзавода (читать подробнее).

Уютная кухня.

Перед сдачей жилья необходимо отреставрировать ванную.

В целом в обеих квартирах рабочие сделали косметический ремонт.

Рядом с домом есть магазин.

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