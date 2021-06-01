Гибель еще двух человек в Рязанской области признали следствием ковида

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 50 случаев коронавирусной инфекции. Статистику, актуальную на 1 июня, опубликовал оперштаб. Если верить официальным данным, всего с начала пандемии в Рязанской области известно о 29316 случаях заражения COVID-19.

Кроме того, 1 июня гибель еще двух человек в Рязанской области признали следствием инфекции. Всего жертвами коронавируса признаны 530 человек, однако в большинстве случае при установлении причины смерти COVID-19 предпочитают считать «фоном» (подробнее).

Выздоровели еще 47 человек, у которых ранее был диагностирован ковид.