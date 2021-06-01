Рязанский предприниматель после допросов в СК вернул государству укрытые налоги

В Рязани прекратили уголовное дело в отношении предпринимателя, укрывшего налоги на сумму более 2,7 млн рублей, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел установили, что с января по сентябрь 2020 года предприниматель (ИП), оказав транспортные услуги компании, выставил в адрес контрагента счета-фактуры с выделенными суммами НДС. При этом эти суммы не были исчислены и уплачены в бюджет. Налоговые декларации по НДС за три квартала 2020 года предприниматель не предоставлял. Таким образом, сумма причиненного бюджету ущерба составила более 2,7 млн рублей.

Во время следствия мужчина в полном объеме уплатил недоимку по НДС и пени в общей сумме более 2,8 млн рублей.

В связи с этим коммерсанта полностью освободили от уголовной ответственности, а дело прекратили.

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