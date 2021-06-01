Рязанская ГИБДД анонсировала очередной рейд на дорогах

1 июня сотрудники ДПС ГИБДД вышли в очередные рейды на дорогах Рязани и Рязанской области, сообщает пресс-служба УМВД. В первую очередь под внимание полицейских попадут водители грузовых машин. Мероприятия, проводимые во вторник в регионе, так и называются «Грузовик».

«Грузовая техника в разы превышает по размерам легковой автомобиль, перевозит тяжелые грузы, поэтому внимание к грузовикам. Даже при малейшем нарушении водитель грузовика может нанести серьезный вред как себе, так и окружающим», - говорится в сообщении полиции.

Во время рейда инспекторы ГИБДД проверят, насколько водители соблюдают правила дорожного движения.

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