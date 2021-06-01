Появились подробности ДТП, в котором пассажир вылетел через лобовое стекло

Фото: 62.мвд.рф

Полиция сообщила подробности ДТП, случившегося 31 мая на Куйбышевском шоссе в Рязани. Там примерно в 23:35 у дома №29 автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дорожное ограждение.

По предварительной информации, 26-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и элементарно не справился с управлением.

В результате, как сообщалось ранее, пассажир вылетел из салона через лобовое стекло. Пострадавший – житель Рязани в возрасте 40 лет. Ему оказали помощь на месте.

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