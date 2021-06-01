В ДТП на Куйбышевском шоссе пассажир вылетел через лобовое окно. Фото: RZN_Life

В ночь на 1 июня в Рязани произошло жесткое ДТП. Все случилось, когда «Жигули» 15-й модели врезался на скорости в бордюр и снес ограждение, сообщает Rzn Life.

«Пассажир вылетел через лобовое окно, но все остались живы», – говорится в сообщении.

На место дорожного происшествия выехали полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Подробности ДТП уточнятся.

За несколько часов до этой аварии напротив вокзала Рязань-1 вырванное с корнем дерево обрушилось на иномарку (подробнее с фото и видео).

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