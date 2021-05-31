Стадион «Спартак» в Рязани получает вторую категорию. Если все сделать правильно, то очень проблематично.

Рязанский стадион «Спартак» (в прошлом – «Олимпиец) в настоящее время проходит процедуру присвоения 2-й категории. Как заверили «КП-Рязань» в региональном министерстве спорта, документы находятся в стадии согласования.

Если будет решаться вопрос об участии ФК «Рязань» в Футбольной национальной лиге, то власти Рязанской области могут подготовить заявку на лицензирование стадиона в РФС. Кроме того, чиновники заверили, что в случае чего смогут подготовить заявку на лицензирование стадиона ЦСК.

В статье «КП-Рязань» попыталось объяснить, почему присвоить стадиону «Спартак» в Рязани в настоящее время невозможно. Хотя бы потому, что у нас нет обогрева поля (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!