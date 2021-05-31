В Рязани продают две Lamborghini почти за 79 млн рублей. Фото: Аца КОШТЭ

На портале объявлений «Авито» появились объявления о продаже двух автомобилей Lamborghini Aventador, 2021 года выпуска.

Как отмечается в объявлении, обе машины находятся в Рязани. Они в отличном состоянии, не битые. У одной пробег – 3 км, у другой – 4 км. Что касается цвета, то одна черная, другая – зеленая.

Но самое главное цена, черную Lamborghini продают за 38 979 325 рублей, зеленую – за 39 777 488 рублей.

«Продажа с полным НДС, лизинг, кредит. Возможна отправка транспортной компанией в любую точку мира», - говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что в центре Рязани продают ТРЦ «Малина» за 800 млн рублей (подробнее).

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