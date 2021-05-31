За сутки в Рязанской области прибавилось 49 заболевших COVID-19

Еще 49 заболевших новой коронавирусной инфекцией выявили в Рязанской области. Если верить официальной статистике, по состоянию на 31 мая на территории региона зарегистрировали 29266 случаев COVID-19.

О смертельных случаях за минувшие сутки информации не поступало. В список жертв пандемии по-прежнему внесены имена 528 человек. Как известно, с COVID-19 связано в разы больше летальных исходов, однако в Рязанской области при установлении причины смерти в большинстве случаев инфекцию предпочитают считать «фоном» (подробнее).

Кроме того, оперштаб сообщил о 46 вылечившихся от COVID-19 за минувшие сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!