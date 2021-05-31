Рязанец за день расплатился с долгами, чтобы не расставаться с Jeep Cherokee.

У рязанца, задолжавшего 234 тысяч рублей, арестовали Jeep Cherokee 2010 года выпуска, сообщает УФССП России по Рязанской области. В присутствии понятых приставы оформили арест машины, но оставили ее ему на хранении. Правда, перед этим, забрав ключи.

Но уже в течение дня должник погасил все долги по налогам и штрафам ГИБДД в полном объеме. Ключи приставы от джипа вернули, а исполнительное производство закрыли.

К слову, все расходы по исполнительным действиям, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника.

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