Губернатор Любимов подвел итоги праймериз, назвав трех лидеров

Губернатор Любимов подвел итоги праймериз в Рязанской области, назвав трех лидеров.
Губернатор Николай Любимов подвел итоги партийного праймериза «ЕР». По его словам, абсолютное большинство набрал депутат в Государственной Думе Андрей Макаров. В своих округах первые места Дмитрий Хубезов и Андрей Красов.
— Уверен, если они победят на выборах, то смогут представлять Рязанскую область на федеральном уровне, — заявил Любимов.
Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. Как отметила пресс-служба рязанского правительства, в этом году в нем участвовало «рекордное количество жителей Рязанской области – более 85 тысяч человек».
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