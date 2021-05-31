Рязанка выиграла в лотерею 700 тысяч рублей и отправилась в Сочи. Фото: Столото. Публикуется с разрешения победительницы.

Рязанка Юлия Суркова выиграла в жилищную лотерею приз, вместо которого решила взять 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба организаторов лотереи.

Получив деньги, девушка часть из них вложила в ремонт жилья, а на остаток отправилась в путешествие всей семьей в Сочи. Участвовала ли в этом путешествии бабушка Юлии, которая и подарила ей счастливый билет, не сообщается.

- Мы катаемся на горных лыжах, поэтому каждый год приезжаем в Красную Поляну. В этом году отдохнули не на заработанные деньги, а на выигранные, поделилась счастливая победительница.

По словам Юлии, весь ее балкон занят спортивным инвентарем. Сделав ремонт на выигранные в лотерею деньги, она выделила дополнительное место для хранения спортивных товаров.

Ранее «КП-Рязань» сообщало, как тренер по тхэквондо из Рязани выиграл в лотерею загородный дом. Мужчина решил взять приз деньгами, чтобы улучшить жилищные условия (подробнее).

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