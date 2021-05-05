Тренер по тхэквондо из Рязани выиграл в лотерею загородный дом.

Рязанец Виктор Косьяненко выиграл в лотерею загородный дом, сообщают организаторы лотереи.

— Обычно я участвую в лотереях онлайн, а тут был в торговом центре и увидел киоск. Выбрал там всего один билет наобум, и, как оказалось, очень удачно, — рассказывает тренер по тхэквондо Виктор Косьяненко. — Я пять раз перепроверил результаты розыгрыша, прежде чем рассказал жене о победе. Мы привыкли, что частенько выигрываем небольшие суммы, но такой приз стал полной неожиданностью!

По данным организаторов лотереи, приз рязанец оформил деньгами, чтобы улучшить жилищные условия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!