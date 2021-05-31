Студенческая карта Прио-Внешторгбанка: удобно для юных рязанцев, выгодно для их родителей.

Совсем скоро выпускники школ станут студентами. Многие из них уедут далеко от дома, в другой город, может быть, даже в другую страну. Всем им понадобится студенческая банковская карта Прио-Внешторгбанка. Родителям будет очень легко решить на расстоянии финансовые проблемы сына или дочери путем перевода денег со своей карты или внесением наличных через банкомат. Прио-Внешторгбанк учитывает специфику студенческой жизни. Учащаяся молодежь сможет снимать по этой карте наличные на более выгодных условиях. Например, в банкоматах Прио-Внешторгбанка можно снять бесплатно до 100 000 рублей. От 100 тысяч до 300 тысяч рублей – комиссия 0,5%, свыше 300 тысяч рублей – комиссия 1%. В банкоматах других банков бесплатно можно снять только до 10 000 рублей в месяц. Если рядом нет банкомата Прио-Внешторгбанка, можно воспользоваться банкоматом банков-партнеров - Почта Банка и ВТБ. У них комиссия составляет 0,5% при снятии от 10 000 до 300 000 рублей. Другие банки возьмут за такую услугу 1%.

В Рязани много иностранных студентов. Им будет очень удобно и выгодно по студенческой карте Прио-Внешторгбанка менять валюту в мобильном приложении. Этой услугой могут воспользоваться те, у кого намечается зарубежная стажировка или отдых за границей. Валюта платежной системы Visa – доллар США – в Америке и в Еврозоне, а валюта платежной системы MasterCard варьируется: в Штатах – доллар, в Еврозоне – евро. Это стоит учитывать. Конвертация в местную валюту будет проходить автоматически по актуальному курсу, а комиссия банка составит всего 0,5%.

Студенческие карты Visa и MasterCard выдаются бесплатно. За обслуживание тоже платить не придется. Для оформления можно обратиться в любой офис Прио-Внешторгбанка. Достаточно предъявить студенческий билет или другой документ, подтверждающий статус студента. Срок изготовления карты - 10 дней.

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