Троллейбусам №10 открыли путь до конечной остановки на пл. Попова

Троллейбусы 10-го маршрута снова следуют до конечной остановки «площадь Попова». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, площадь [от машин] освободили.

30 мая в Рязани открыли проезд транспорта по мосту через улицу Ленина. В связи со столь радостным и долгожданным событием власти возобновили движение троллейбусов №№5 и 10 по прежней схеме. Правда, «десятке» приходилось разворачиваться у мясокомбината, так как площадь Попова была «заставлена машинами» (читать подробнее).

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