Предварительное голосование «Единой России» входит в завершающую стадию

Татьяна Панфилова за работой. Фото: пресс-служба "Единой России".

В Рязанской области для участия в предварительном голосовании зарегистрировались более 96 тысяч человек. Свой выбор уже сделали свыше 84 тысяч избирателей.

«Я сам являюсь не только кандидатом праймериз, но и избирателем – и свой выбор сделал в первые дни предварительного голосования. Считаю важным принимать участие в таких масштабных мероприятиях. И благодарен всем, кто присоединился к процедуре и проявил свою активную гражданскую позицию», – отметил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

С ним согласна руководитель региональной общественной приемной «Единой России», руководитель партийного объединения в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

«Важно мнение каждого жителя Рязанской области, – подчеркнула она. – Именно от результатов предварительного голосования зависит, кто будет баллотироваться от «Единой России» в Государственную Думу, а, значит, представлять интересы нашего региона в нижней палате парламента ближайшие пять лет».

Татьяна Панфилова напомнила, что жители Рязанской области, которые зарегистрировались на сайте pg.er.ru, но еще не проголосовали, могут сделать свой выбор до 20.00 30 мая.

В Рязанской области предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая в электронном формате. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

По федеральному избирательному округу на территории Рязанской области зарегистрировано 26 кандидатов предварительного голосования, по Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 – 17, по Скопинскому одномандатному избирательному округу №157 – 10.

Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.