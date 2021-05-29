Власти Рязани взяли на карандаш 12 маршруток-нарушителей

В мае чиновники управления транспорта выявили нарушения у коммерческих перевозчиков, сообщает пресс-служба администрации Рязани. речь идет о следующих маршрутах №№ 33, 34, 42, 66, 70, 85, 90, 91, 95, 96, 98а, 99.

Если они не устранят нарушения в графиках своей работы, интервалах движения и количествах выпускаемых машин, то к ним власти пообещали принять меры гражданско-правового характера.

Ранее мэр Рязани Елена Сорокина назвала основную кандидатуру на должность начальника управления транспорт. Правда, ничего о нем конкретно, об опыте его работы – не рассказала (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!