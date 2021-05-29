На Касимовском шоссе под Renault Duster провалился асфальт

Днем 29 мая на Касимовском шоссе произошло ДТП, сообщает паблик ДТП | Аварии | Рязань.

По предварительным данным, автомобиль Renault Duster попал колесом в провалившийся асфальт на дороге у остановки «Электросеть». Никто из людей не пострадал.

К настоящему времени официальной информации от УГИБДД и администрации Рязани не поступало.

Ровно год назад в самом центре Рязани, на улице Павлова, провалился асфальт под грузовиком «ГАЗель». На место тут же выехали специалисты РМПТС (читать подробнее с фото).

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