В центре Рязани под грузовой «Газелью» провалился асфальт

28 Июль 2020 2020-07-28T13:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля на улице Павлова в Рязани посреди дороги образовался провал. Во внезапно возникшую на проезжей части яму угодила грузовая «Газель». Такую картину запечатлел один из прохожих и поделился фотографией в соцсетях.

Инцидент произошел недалеко от перекрестка с Первомайским проспектом, возле дома №32.

«Аварийная служба МУП «РМПТС» и специалисты управления энергетики и ЖКХ оперативно выехали на место. Сейчас они выясняют причину случившегося. После оценки объема работ, приступят к ликвидации провала», - комментирует ЧП пресс-служба администрации города.

Кстати, представителям администрации далеко ехать не пришлось - управление энергетики и ЖКХ расположено в паре сотен метров.

ИСТОЧНИК KP.RU