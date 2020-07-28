В центре Рязани под грузовой «Газелью» провалился асфальт
28 июля на улице Павлова в Рязани посреди дороги образовался провал. Во внезапно возникшую на проезжей части яму угодила грузовая «Газель». Такую картину запечатлел один из прохожих и поделился фотографией в соцсетях.
Инцидент произошел недалеко от перекрестка с Первомайским проспектом, возле дома №32.
«Аварийная служба МУП «РМПТС» и специалисты управления энергетики и ЖКХ оперативно выехали на место. Сейчас они выясняют причину случившегося. После оценки объема работ, приступят к ликвидации провала», - комментирует ЧП пресс-служба администрации города.
Кстати, представителям администрации далеко ехать не пришлось - управление энергетики и ЖКХ расположено в паре сотен метров.
ИСТОЧНИК KP.RU