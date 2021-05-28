Фотография из школьного туалета для девочек под Рязанью появилась в блоге у Варламова.

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов отреагировал на конкурс на самые худшие школьные туалеты. Проводит его крупный производитель бытовой химии. Блогер выложил у себя большую часть фотографий санузлов со всей России, в том числе – из школы №3 поселка Тума Клепиковского района.

«Эти фотографии теперь в открытом доступе, и все увидели, какой кромешный [ад] творится с туалетами, которыми вынуждены пользоваться дети. 2021 год, Россия. В школах туалеты системы "дырка в полу", запирающихся кабинок нет, в лучшем случае перегородки», - пишет блогер.

Варламов справедливо задается вопросами, почему нигде нет нормальных кабинок, двери которых можно закрыть? С чем борются таким образом власти? С курением или с терроризмом?

«Или детей просто с ранних лет приучают к армии и тюрьме, где ты круглые сутки у всех на виду?» - говорится в сообщении.

Что касается школы в Рязанской области, то заявитель пожаловался на то, что нет кабинок в туалете для девочек.

«Туалет поддерживается в должном состоянии, но требует ремонта. Хотелось бы иметь отдельные кабинки, так как для девочек это очень важно в определенные дни» (читать подробнее).

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