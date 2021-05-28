Туалет для девочек в школе под Рязанью прославился на всю Россию

Школа в Рязанской области показала туалет без кабинок. Фото: Доместос.

Компания Domestos объявила конкурс на самые худшие школьные туалеты России. Та уборная, которая наберет больше всего голосов, получит бесплатный ремонт от производителя бытовой химии, а также годовой запас моющихся средств.

Участвует в конкурсе и школа из Рязанской области – школа №3 из поселка Тума Клепиковского района. На фотографии указан якобы туалет для девочек тумской школы.

«Это туалет девочек. Туалет поддерживается в должном состоянии, но требует ремонта. Хотелось бы иметь отдельные кабинки, так как для девочек это очень важно в определенные дни», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту за туалет в тумской школе проголосовали 120 человек. До лидера рейтинга – туалета в школе города Гусь-Хрустальный еще слишком далеко – 1078 голосов.

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