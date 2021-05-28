«Единая Россия» предложила новые меры поддержки и развития бизнеса

Предприниматели хорошо разбираются в экономике и управлении, поэтому многие из них идут в политику со своими идеями и предложениями. Они ответственно проявили себя в период пандемии, а сейчас – готовят предложения в программу партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Экспертное обсуждение предложений предпринимательского сообщества прошло 26 мая.

«Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети – представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Среди предложенных инициатив – ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это позволит снизить цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать ее напрямую, а не через посредников.

Отмечалось, что необходимо создать цифровой паспорт предпринимателя. В него – по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах» – можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки для малого и среднего бизнеса дистанционно.

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых — решением их проблем «Единая Россия» займется уже сейчас. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

Один участник обсуждения предложил увеличить минимальную квоту госзакупок у малого бизнеса до 25-30% — это ускорит развитие предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, по его мнению, нужно увеличить штрафы за то, что заказчики затягивают расчет по контрактам с МСП.

Эксперты говорили об упрощении лицензирования, замене первого штрафа при проверке бизнеса на предупреждение, создании стандартов обучения предпринимательскому делу

Глава министерства Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников экспертного обсуждения.

«При поддержке «Единой России» удалось реализовать антикризисную политику и сконцентрировать нашу поддержку на малом и среднем бизнесе», — добавил Максим Решетников.

Руководитель рабочей группы по разработке экономического блока программы партии, депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Макаров подчеркнул, что все прозвучавшие предложения будут отработаны с министерством экономического развития РФ и оформлены в конкретные положения программы.

«По сути, предвыборная программа – это план действий на ближайшие пять лет», – добавил Андрей Макаров.

Парламентарий от Рязанской области отметил, что в этом году на 96 тысяч увеличилось количество людей, которые зарегистрировались в качестве малого бизнеса.

«Это показатель того, что наши совместные решения работают. Это очень важная тенденция, которую надо сохранить», – сказал Андрей Макаров.

Напомним, «Единая Россия» готовит предвыборную программу в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Партия намерена организовать ее широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Проект программы будет утвержден на Съезде, который «Единая Россия» проведет 19 июня.

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