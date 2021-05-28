Стало известно, как мог утонуть мужчина в Сараевском районе

Около полудня 28 мая у поселка Зеркальные Пруды Сараевского района подняли тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Позже «КП-Рязань» в Следственном комитете сообщили, что погиб 52-летний местный житель.

— По предварительным данным, мужчина накануне выпивал. Возможно, потом захотел искупаться, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Тело нашли в пруду №6 у поселка Заря Свободы. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, ожидаем результаты гистологической экспертизы.

Ранее появилась одна из версий гибели рязанки, труп которой нашли в Лесопарке. Недалеко от тела лежала одежда, документы и немного денег. Женщина была полностью обнаженной (читать подробнее).

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