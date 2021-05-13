Появилась еще одна версия гибели рязанки, голый труп которой нашли в Лесопарке.

Точная причина смерти 71-летней женщины, труп которой в первых числах мая обнаружили в пойме Оки в Лесопарке, пока не установили. Об этом «КП»-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— По предварительным данным, причина смерти женщины 1950 года рождения – утопление, — рассказывает следователь по особо важным делам Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Олег Харин. — Но еще не пришли результаты экспертизы по содержанию в организме алкоголя, поэтому точную причину смерти называть преждевременно.

Позже объявился один из родственников женщины, но данная информация требует еще проверки.

Труп женщина обнаружили 4 мая в 06:50 в пойме Оки в районе Лесопарка. Тело лежало в грязи, а в четырех метрах были сложены вещи погибшей, в том числе документы и несколько сотен рублей (читать подробнее с фото).

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