Объявился один из родственников рязанки, голый труп которой нашли в Лесопарке.

Объявился предполагаемый родственник 71-летней женщины, обнаженный труп которой нашли рано утром 4 мая в Лесопарке. Об этом «КП»-Рязань» сообщили в Железнодорожном МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области.

К следователям обратился мужчина, который назвался племянником погибшей женщины. Сейчас данная информация уточняется, так как заявитель находится в нетрезвом состоянии. По его словам, женщина, которая якобы является его родственницей, тоже злоупотребляла алкоголем.

Абсолютно голый труп женщины 1950 года рождения нашли рано утром 4 мая в Лесопарке (см. фото). Сначала следователи предполагали, что потерпевшая замерзла, но спустя несколько дней появилась другая версия (читать подробнее). Доследственная проверка продолжается.

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