Депутаты отметили заслуги рязанского врача-бактериолога Елены Канащенковой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги врача-бактериолога бактериологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Канащенковой Елены Николаевны.

«За значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Рязанской области», - говорится в документе.

В начале мая президент России Владимир Путин отметил заслуги заведующего отделением рязанского кардиологического диспансера Сергея Бирюкова. По отзывам рязанцев, отметил очень даже заслуженно (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!