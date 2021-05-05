Президент Путин отметил заслуги известного рязанского кардиохирурга. Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.

Заведующий отделением рязанского кардиологического диспансера Сергей Бирюков стал Заслуженным врачом России. Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе.

Как ранее отмечал региональный минздрав, на счету Сергея Бирюкова сотни спасенных жизней. В декабре 1996 года Бирюков впервые в Рязанской области выполнил коронарографию, а в 1997 году стентирование коронарных и почечных артерий. После этого стал активно развивать рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения при различных сосудистых заболеваниях.

В 2000 году Сергей Бирюков впервые успешно провел стентирование при остром инфаркте миокарда, а спустя шесть лет возглавил вновь организованное отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Кроме того, Сергей Бирюков впервые в России внедрил две новые методики лечения и профилактики тромбоэмболии легочной артерии.

Собственный рекорд по числу операций в день – 12.

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