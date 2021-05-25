В центре Рязани ГИБДД массово останавливает автомобили

В центре Рязани проходит рейд по тонировке, сообщает паблик «Дороги Рязани». Судя по видео, выложенному в сообществе, сотрудники ГИБДД массово останавливают автомобили на Первомайском проспекте.

Ранее «КП-Рязань» сообщало, что суд рассмотрел дело о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Нарушителем стал водитель, который отказался устранить тонировку боковых стекол. Мужчина мог отделаться штрафом в размере 500 рублей, но попал под арест. В заключении водитель провел четверо суток (читать подробнее).

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