В Рязанской области водителя арестовали из-за тонировки

Рязанский районный суд рассмотрел дело о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Нарушителем стал водитель, который отказался устранить тонировку боковых стекол.

«Не выполнил законного требования инспектора ДПС, отказался устранить нанесенное на передние боковые стекла транспортного средства покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя», - говорится в решении суда.

В итоге вместо штрафа 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ нарушитель понес наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – был арестован на четверо суток.

Отметим, что 17 мая Госавтоинспекция в Рязанской области проводила рейд по тонировке автомобилей. В итоге к ответственности привлекли 95 водителей.

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