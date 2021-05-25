В Рязанской области 513 человек признали жертвами коронавируса

Еще 48 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Рязанской области за сутки. Такую статистику, актуальную для 25 мая, представил федеральный оперштаб. Всего на территории региона зарегистрирован 28971 случай COVID-19.

Также 25 мая прошла информация о четырех новых жертвах коронавируса. Эти люди погибли некоторое время назад, и по результатам экспертиз COVID-19 признали основной причиной летального исхода. Теперь официальная статистика сообщает о 513 смертельных случаях в Рязанской области, однако инфекция отняла куда больше жизней (подробнее).