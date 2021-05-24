Появились подробности нападения собаки на ребенка в Рязани

Травмы, полученные одной из девочек. Фото: vk.com/rznnews62

Очевидцы в соцсетях сообщили подробности нападения собаки на ребенка в Рязани. Это был большой бело-бежевый уличный пес, а спасаться от него пришлось не одной, а двум девочкам.

Известно, что инцидент произошел у «заброшенной стройки».

«Они успели забраться на плиты, но одну девочку эта собака укусила пару раз за ногу, до крови», - написал очевидец.

Девочки стали звать на помощь. Рядом оказались взрослые, которые вызвали скорую и полицию.

«Также приехал отлов животных, но им не дают ничего сделать две сердобольные женщины», - добавил участник сообщества «Новости Рязани ВКонтакте».

Напомним, ранее случившееся прокомментировали городские власти. Пострадала девочка 2009 года рождения. Разобраться в ситуации поручили заместителю главы администрации Рязани Борису Ясинскому (подробнее).

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