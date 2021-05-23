В Рязани бродячие собаки напали на ребенка

23 мая в Рязани в микрорайоне Кальное собаки покусали ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 мая в Рязани в микрорайоне Кальное собаки покусали ребенка. Инцидент произошел на улице Быстрецкая.

«Как сообщают оперативные службы, пострадавшая девочка 2009 года рождения доставлена в детский травматологический пункт», - комментируют в пресс-службе городской администрации.

По поручению главы администрации Рязани Елены Сорокиной разбираться в случившемся будет ее заместитель Борис Ясинский.

Напомним, отловом собак в Рязани занимаются две организации - служба по контролю за безнадзорными животными и Центр помощи животным без владельцев «Городская собака». За Советский район, к которому относится улица Быстрецкая, отвечает последняя.