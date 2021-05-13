Появились телефоны, куда обращаться по отлову собак в Рязани

Рязанцам рассказали, куда звонить, если бездомные собаки вольготно себя чувствуют на улицах города. По данным чиновников администрации, в настоящее время в Рязани работают две конторы по отлову животных - Служба по контролю за безнадзорными животными и Центр помощи животным без владельцев «Городская собака».

Первая отлавливает собак только в Железнодорожном и Московском районах Рязани, вторая – в Советском и Октябрьском районах.

КУДА ЗВОНИТЬ?

МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными»

Заявки на отлов животных принимают только в будние дни с 09:00 до 17:00 по телефону (4912) 44-04-74.

Центр помощи животным без владельцев «Городская собака»

Заявки принимают ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону (4912) 52-11-21 или на своей странице в «ВК».

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