УФСБ проверит рязанскую школу №8

Утром 21 июня в рязанской школе №8 (проезд Щедрина, 14) пройдет плановая проверка состояния «антитеррористической защищенности учреждений образования». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Рязанской области.

«Тренировочные мероприятия не помешают учебному процессу», - заверили в ведомстве.

Ранее чиновники заявили, что для «исчерпывающих мер безопасности» рязанских школ необходимо 30 млн рублей, а детских садов – 37 млн рублей. На эти деньги нужно установить дополнительные камеры видеонаблюдения, ограждения и освещения (читать подробнее).

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