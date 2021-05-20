Для «исчерпывающих мер безопасности» школ и детсадов Рязани нужно 67 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 30 млн рублей необходимо на оснащение рязанских школ дополнительными камерами видеонаблюдения, установку ограждений и уличное освещение. Об этом стало известно на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы.

Для обеспечения «исчерпывающих мер безопасности» в детских садах, куда входят все те же видеонаблюдение, ограждения и освещение, нужно еще около 37 млн рублей.

После трагедии в Казани сотрудник охраны одной из рязанских школ рассказал «КП-Рязань», что надеть наручники на хулигана он сумеет, то их ему не выдают (читать подробнее).

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