Под Рязанью иномарка вспыхнула и сгорела после столкновения с лосем. Фото: Дороги Рязани.

Вечером 19 мая в Клепиковском районе произошла жуткая авария, сообщает паблик «Дороги Рязани».

По предварительным данным, перед автомобилем Mazda на дорогу неожиданно выскочил здоровенный лось. Водитель не успел среагировать и избежать столкновения. От удара машина вспыхнула и полностью сгорела.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, ничего неизвестно и о состоянии здоровья водителя. Лось, выскочивший на дорогу, погиб.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, как на территорию Кадомской районной больницы зашел лось. Одна из местных жительниц не испугалась лесного зверя и прогнала его обратно в бор (читать подробнее).

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