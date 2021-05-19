На территорию Кадомской больницы забежал здоровенный лось. Фото: Ольга Афонина | Пресса.

Утром 18 мая на территории Кадомской районной больницы обнаружили лося. Животное увидела местная жительница Ольга Афонина, когда провожала детей в школу. Лось бежал прямо от остановки, расположенной рядом с Беловским бором, сообщает «Пресса».

По словам очевидицы, зверь испуганно заметался и резко свернул на улицу, где его тут же окружили собаки. Но отважная женщина не испугалась лесного зверя и прогнала его обратно в лес.

А несколько дней назад в центре села Житово Рыбновского района сняли на видео бобра, который вальяжно прогуливался возле памятника воинам Великой Отечественной войны (читать подробнее).

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