Под Рязанью сняли на видео вальяжного бобра.

В центре села Житово Рыбновского района, недалеко от памятника воинам Великой Отечественной войны, обнаружили вальяжно разгуливающего бобра.

Судя по кадрам видео, которое выложили в паблике «Типичное Житово», животное рано утром по крики петухов и пение птиц прогулялось сначала по дороге, свернуло на пешеходную дорожку, и вернулось снова на дорогу.

Это уже не первый случай этой весной, когда бобер попадает на видео рязанцев. В конце апреля дикое животное заметили по дороге на «Окскую жемчужину» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!