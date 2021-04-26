Под Рязанью сняли на видео бобра, деловито переходившего дорогу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В минувшие выходные под Рязанью сняли на видео бобра, деловито переходившего дорогу. Ролик появился в паблике НРВК.

«По дороге на «Окскую жемчужину» встретили вот такого замечательного бобра. Всем добра!» - написал автор видео.

Судя по кадрам, животное неспешно переходило дорогу по сырому после дождя асфальта, и лишь свет от фар приближающейся машины заставил бобра чуть ускорить темп.

Отметим, что бобры хоть милые на вид, бывают достаточно агрессивны. Например, ровно два года назад в селе Смолеевка Ухоловского района произошло странное нападение. Поздним вечером местная жительница возвращалась домой от соседей – там она купила молока. Шла по одной из центральных улиц села и, заметив какое-то животное на дороге, решила, что это котенок. Подошла посмотреть/погладить, но «котенок» неожиданно оказалась огромным бобром – на вид примерно в 1,5 метра (читать продолжение).

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