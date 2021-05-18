Появилось видео горящего крана на трассе в Рязанской области

Днем 17 мая на трассе М-5 в Сасовском районе загорелся кран, сообщается в Instagram. По словам очевидца, пожар случился у поворота на село Пичкиряево.

На место происшествия выехал пожарный расчет, на некоторое время движение на указанном участке было затруднено.

К настоящему времени официальной информации о происшествии не поступало, подробности уточняются.

Ранее сообщалось, как в утренний час пик в Рязани вспыхнул троллейбус 1-го маршрута. Все произошло на Московском шоссе (читать подробнее с видео).

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